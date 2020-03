Mercato - Leipzig a établi une liste de successeurs à Timo Werner

Le Red Bull Leipzig devrait perdre, l'été prochain, Timo Werner (24 ans), pisté par les cadors européens comme Liverpool et Chelsea. L'attaquant allemand, au club depuis 2016 et estimé à 80 millions d'euros, est sur une grosse saison statistique avec 27 buts marqués et 12 passes décisives en 36 matchs toutes compétitions confondues.

Alors que la vente de l'Allemand est évaluée à au moins 60 millions d'euros, Leipzig a déjà établi une liste de quelques noms susceptibles de le remplacer. Ainsi, selon Sport Bild, trois jeunes espoirs sont dans le viseur du club : Mohammed Daramy (18 ans, Danemark), qui évolue à Copenhague, Adam Hlozek (17 ans, République Tchèque) actuellement au Sparta Prague et enfin Kaio Jorge (18 ans, Brésil) de Santos. Leipzig va une nouvelle fois miser sur les jeunes.