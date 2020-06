Mercato - Leipzig a tranché pour Angeliño et Schick

Troisième de Bundesliga et plus que jamais en course pour une qualification en Ligue des Champions l'an prochain, le RB Leipzig, quart de finaliste de la LDC cette année, a tranché pour deux joueurs prêtés : Patrik Schick et Angelińo. En effet, selon l'entraîneur Julian Nagelsmann, le club allemand ne lèvera aucune des deux options d'achat.

"Je pense que nous réussirons à terminer dans les quatre premiers et à nous qualifier pour la Ligue des champions", a-t-il déclaré à Bild. "Et même si cela arrivait, je pense que nous n'exécuterons probablement pas les options avec Schick et Angeliño. Nous ne pouvons pas gaspiller des ressources, même si nous nous qualifions pour la Ligue des champions . Nous avons un plan rigoureux et un budget qui doivent être respectés. Si nous ne vendons pas de joueurs, c'est peu probable que nous pouvons en amener d'autres".