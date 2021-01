Mercato - Leipzig rentre dans la danse pour Simakan

Valeure sûre de Ligue 1, Mohamed Simakan (20 ans) possède du potentiel et se retrouve logiquement convoité depuis de longues semaines par plusieurs grandes écuries européennes et spécialement l'AC Milan. Les Rossoneri ont fait du défenseur de Strasbourg une priorité et auraient déjà proposé 15 millions d'euros au Racing. Selon Julien Maynard, le club allemand du RB Leipzig serait également dans la course pour Simakan qui se tiendrait à l'écoute et n'aurait pas encore fait son choix. Le journaliste de Téléfoot ajoute également sur Twitter que Liverpool "se tient informé de l'évolution du dossier". Le cas Simakan pourrait donc encore nous réserver quelques surprises.