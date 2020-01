Mercato - Leipzig va mettre la main sur Dani Olmo !

Annoncé avec insistance du côté du Barça, puis à l'AC Milan et Monaco, Dani Olmo (21 ans) va finalement rejoindre le RB Leipzig. D'après la presse croate, ainsi que la COPE, AS ou même Sky Italia, le jeune prodige du Dinamo Zagreb est attendu en Allemagne d'ici le 31 janvier pour s'engager avec l'actuel leader de Bundesliga.

Les modalités de transferts sont toutefois encore un peu floues. En effet d'après Sky Italia, Leipzig va payer 28 millions d'euros pour recruter le joueur, ainsi que 11 millions d'euros de commission aux agents de l'international espagnol. Pour AS, les montants sont encore plus gros : 30 millions, plus 15 millions d'euros.