Mercato - Lens : Haise explique le choix de ne pas prolonger Gillet

Malgré une saison solide (26 matches joués en Ligue 2, 2 buts), Guillaume Gillet (36 ans) ne poursuivra pas son aventure sous les couleurs du Racing Club de Lens, promu en Ligue 1. En fin de contrat au 30 juin, le milieu de terrain international belge (22 sélections, 1 but) ne sera pas prolongé par le dirigeants du club artésien. Dans les colonnes de L'Equipe, Franck Haise, l'entraîneur du RCL, a expliqué cette décision.

"Je vais essayer de rester le plus authentique, même en L1. C’est l‘une des clés. Je ne peux pas me travestir. On va recruter au poste de Guillaume. Il n’aurait pas eu le temps de jeu espéré. Il vaut mieux se séparer plutôt que de nourrir la déception, même s’il souhaitait rester. Il a été le premier à être informé", a expliqué le technicien.