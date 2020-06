Mercato - Lens : Haise veut quatre renforts

Promu en Ligue 1, le Racing Club de Lens visera le maintien dans l'élite la saison prochaine. Pour arriver à ses fins, le club artésien va se renforcer au cours du mercato estival. Chez nos confrères du quotidien L'Equipe, Franck Haise, l'entraîneur des Sang-et-Or, a évoqué les besoins de son équipe.

À lire aussi : Haise explique le choix de ne pas prolonger Gillet

"Des recrues ? On en cherche quatre pour renforcer chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif à profil relayeur, un milieu plus créatif et un attaquant au profil complet", a indiqué le technicien dans les colonnes du quotidien sportif.