Mercato - Lens : Un cador de Premier League en pince pour Medina

Débarqué l'été dernier au Racing Club de Lens en provenance du CA Talleres en Argentine, contre un petit chèque de 3,5 M€, Facundo Medina (21 ans) a rapidement pris ses marques sous les couleurs des Sang-et-Or et en Ligue 1. Malgré une blessure, le défenseur central a réalisé une première partie de saison très intéressante (11 matches joués en championnat cette saison et 1 but). Auteur de prestations de qualité, l'international argentin (1 sélection) attire déjà les convoitises, notamment outre-Manche. En effet, à en croire La Voix du Nord, Manchester United surveillerait avec attention le profil du numéro 14 artésien.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, le natif de Buenos Aires, dont la valeur est désormais estimée à 8 M€ par les sites spécialisés, ne devrait malgré tout pas quitter les Sang-et-Or au cours de ce mercato d'hiver. Interrogé à ce sujet en conférence de presse ce mardi après-midi, Franck Haise, l'entraîneur du RCL, s'est tout de même voulu plus que prudent sur ce dossier : "Si on peut perdre Medina cet hiver ? On peut perdre n'importe quel joueur en ce moment parce que c'est une période de mercato ouvert, c'est le marché. Ça, c'est au-dessus de moi donc je fais avec", a lâché le technicien nordiste devant les journalistes.