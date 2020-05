Mercato - Lens sait à quoi s'en tenir pour Gaël Kakuta

Comme révélé plus tôt ce mois-ci, l'intérêt du RC Lens pour Gaël Kakuta semble se confirmer. Formé chez les Sang-Et-Or, le milieu offensif de 28 ans est dans le viseur de son club formateur mais aucune approche n'avait encore été faite. Or, à en croire les informations de L'Equipe, Amiens et Lens seraient entrés en contact ces derniers jours afin d'évoquer l'aspect financier de cette transaction.

Les dirigeants amiénois attendent 5,5 millions d'euros pour leur joueur. Ils souhaitent ainsi récupérer la somme investie il y a un an (un peu moins de 4M€) sachant que le Rayo Vallecano a inclus un pourcentage à la revente lors du départ du joueur en Picardie. Pour l'heure, ce montant serait jugé trop élevé par les dirigeants du RC Lens. Nos confrères avancent également que le club de Shabab Al-Ahli serait sur le point de faire une offre pour le joueur de l'ASC.