Mercato - Leonardo en dit plus sur les prolongations de Mbappé et Neymar

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé et Neymar discutent avec le PSG d'une prolongation, selon les déclarations de Leonardo.

Leonardo a profité de sa venue sur le plateau du Canal Football Club pour faire un gros point sur le mercato du PSG. Le directeur sportif parisien a ainsi évoqué les discussions autour des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, tous deux en fin de contrat en juin 2022. Forcément, le dirigeant assure qu'il veut "continuer avec eux".

"On veut continuer avec eux, c’est sûr, c’est clair. Tout est clair pour tout le monde. Tout le monde sait comment ça se passe, ce qu’on veut et eux aussi le veulent. On a déjà parlé avec eux. Le tout c’est de trouver le bon moment et la bonne manière pour arriver à une conclusion. C’est sûr qu’on veut continuer avec eux, c’est une chance". Le DS Brésilien a ensuite fait l'éloge de ses deux superstars. "Honnêtement, avoir deux joueurs comme ça dans la même équipe, ça ne s’est jamais passé. Messi et Ronaldo ont toujours été dans des équipes différentes. On a les deux meilleurs joueurs au monde au PSG après Messi et Ronaldo. C’est quelque chose d’énorme".

Toutefois, Leonardo trouve "normal que la réflexion arrive" pour Mbappé. "Je pense aussi qu’il y a tellement de bonnes choses ici pour lui. Le mariage est parfait Le football d’aujourd’hui est difficile pour beaucoup de monde. De grandes équipes vont passer des années dans la difficulté, sur les résultats sportifs. Je pense que Paris est l’équipe qui va être présente dans les années à venir". Le message est clair.