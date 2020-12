Mercato - Leonardo évoque la situation des dossiers Messi et Mbappé

Le Paris Saint-Germain a réalisé une excellente opération ce mercredi soir en s'imposant (1-3) à Old Trafford face à Manchester United. Les Parisiens ont désormais leur destin entre leurs mains pour sortir des poules de Ligue des Champions. Mais depuis la fin de la rencontre ce n'est ni du résultat, ni de la sublime performance de Neymar dont on parle le plus dans les rue de la capitale. En effet, après la rencontre la star brésilienne a déclaré vouloir rejouer avec Lionel Messi. Non le numéro dix parisien ne souhaite pas retourner à Barcelone mais veut voir son ancien coéquipier signer à Paris "dès la saison prochaine". Une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe et sur laquelle Leonardo a été obligé de revenir. "C'est un journaliste argentin qui lui a posé la question. Il faut garder le respect. On n'est pas content quand on touche à nos joueurs, alors on ne touche pas les joueurs des autres. On a beaucoup de respect pour Messi et Barcelone, ce n'est pas le moment de parler de ça" a déclaré le directeur sportif du PSG au micro de Canal +.

Mais avant de renforcer l'effectif parisien il faudrait ne pas le voir régresser. Kylian Mbappé arrive à la fin de son contrat en juin 2022 et l'international français est courtisé par de très grands clubs européens. Si l'ancien monégasque ne souhaite pas prolonger, la direction du club devra céder son joueur cet été pour ne pas le voir partir libre un an plus tard. Toujours sur la chaine cryptée, Leonardo a rassuré les amoureux du Paris Saint-Germain sur la prolongation de l'attaquant de 21 ans. "On parle, on a envie de parler et je pense que lui aussi. Arrive le moment de se faire une idée plus claire sur son futur. On parle tranquillement. Ça avance bien. On a fait des pas en avant par rapport à il y a 10 jours. On va continuer" a assuré le Brésilien.