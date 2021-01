Mercato - Leonardo souhaite lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi

Alessandro Florenzi a débarqué en septembre dernier du côté du Paris Saint-Germain et s'est imposé comme un homme fort de la formation parisienne. Que ce soit sous les ordre de Thomas Tuchel ou Mauricio Pochettino, l'international italien est aujourd'hui un titulaire indiscutable mais qu'en sera-t-il de la saison prochaine ? En effet, le latéral droit de 29 ans a signé pour un prêt d'un an dans la capitale et devra donc repartir à l'AS Roma cet été.

Toutefois, la direction parisienne pourrait choisir de le conserver. Selon les informations d'Il Tempo, Le PSG détient une option d'achat d'un montant avoisinant les 9 millions d'euros dans le contrat qui le lie à son joueur. Le quotidien national italien affirme dans son édition du jour que Leonardo aurait d'ores et déjà pris la décision de conserver l'Azzurro.