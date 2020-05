Mercato - Les cadors à la lutte pour enrôler Kingsley Coman

A seulement 23 ans, Kingsley Coman collectionne les trophées et possède un palmarès des plus impressionnants : champion de Ligue 1 à deux reprises (PSG), champion d'Italie (Juventus), ou encore quatre fois champion d'Allemagne (Bayern Munich). Après 5 saisons en terre bavaroise, le Français pourrait changer d'air, surtout si l'arrivée de Leroy Sané venait à se concrétiser. Côté prétendants, ça se bouscule chez les cadors européens.

D'après Sky Germany, le Barça, le Real Madrid, et Manchester City se sont positionnés sur l'ailier. Concernant les deux derniers, les Madrilènes chercheraient un successeur à Gareth Bale, plus que jamais sur le départ. A City, Coman retrouverait Pep Guardiola qu'il a connu en tant que coach au Bayern (2015-2016) et qu'il affectionne beaucoup. Les dirigeants bavarois, de leur côté, réclameraient au moins 60 millions d'euros pour le natif de Paris, sous contrat jusqu'en 2023.