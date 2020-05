Mercato - Les cadors anglais entrent dans la danse pour Kai Havertz

Le Bayer Leverkusen s'apprête à perdre le talentueux Kai Havertz lors du prochain mercato. A seulement 20 ans, le milieu Allemand s'est imposé en leader et totalise 8 buts et 5 passes décisives en 23 matchs de Bundesliga cette saison. Egalement, il a été convoqué 7 fois avec l'Allemagne par Joachim Low. Son entraîneur, Peter Bosz, s'était déjà rendu à l'évidence et avait annoncé un futur "transfert de plus de 100 millions d’euros" pour le jeune prodige. Alors que le Bayern Munich semblait tenir la corde dans ce dossier, The Sun dévoile que Liverpool, Chelsea et Manchester auraient toutes leurs chances de parvenir à le recruter.

En effet, Havertz attire les convoitises des plus grands clubs à travers l'Europe. Cette concurrence pourrait justement faire grimper le prix de l'Allemand même après la période de crise. Un motif d'espoir pour les cadors anglais. Du côté de Londres, Chelsea disposera cette fois-ci d'une grosse enveloppe pour le prochain mercato et ne sera pas dans l’obligation de vendre des joueurs pour récupérer des liquidités. A Liverpool, Jürgen Klopp suit attentivement sa progression depuis un an et demi et souhaiterait l'enrôler au plus vite. Enfin, à Manchester United, le joueur de Leverkusen est une sérieuse option envisagée en cas de départ de Paul Pogba, dont l'éventuel transfert pourrait rapporter une belle somme aux Mancuniens. Quoi qu'il en soit, le principal intéressé n'a pas l'air distrait par toutes les rumeurs à son sujet, et s'est montré décisif dès la reprise en inscrivant un doublé contre Brême (victoire 4-1).