Mercato - Les cadors anglais veulent revenir à la charge pour Dembélé

Annoncé dans le viseur de Chelsea depuis plusieurs jours, Moussa Dembélé serait également dans la short-list de Manchester United.

Il y a quelques jours, les médias britanniques révélaient la volonté de Franck Lampard et Chelsea de s'offrir Moussa Dembélé (23 as), l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Rapidement, l'information a circulé massivement et n'a pas tardé à traverser la Manche pour arriver jusqu'aux oreilles des dirigeants rhodaniens. En réaction, l'OL a publié un communiqué dans lequel il a affirmé son souhait de conserver l'international Espoirs français dans ses rangs cet hiver. Mais visiblement, ledit communiqué n'a pas refroidi pour autant les clubs anglais, au contraire.

Ce dimanche, au lendemain du succès de l'Olympique Lyonnais en Coupe de France face à Bourg-Péronnas (0-7, analyse et notes), Le Parisien affirme que Manchester United serait prêt à entrer dans la danse dans ce dossier. Limité offensivement, les Red Devils cherchent à se renforcer dans ce secteur et auraient noté le nom de Dembélé dans leur short-list. Brillant samedi soir face aux pensionnaires de Nationale 1, le natif de Pontoise pourrait également voir les Blues revenir vers lui et son club avec une offre de 50 millions d'euros.

Celle-ci ne devrait pas convaincre Jean-Michel Aulas pour autant puisque les Gones sont déjà décimés dans le secteur offensif après les graves blessures de Memphis Depay et Reine-Adélaïde. En revanche, la tendance du côté rhodanien pourrait évoluer l'été prochain si certains clubs venaient à réaliser des offres aussi importantes pour l'attaquant tricolore...