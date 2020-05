Mercato - Les cadors européens menacent l'OL dans le dossier Pierre Kalulu

Présent à l'Olympique Lyonnais depuis 11 ans maintenant (il est arrivé au club à 8 ans), Pierre Kalulu est le plus petit de la fratrie, qui a sorti plusieurs joueurs du centre de formation de l'OL. Mais le défenseur droit, capable aussi de jouer dans l'axe, fait partie des plus gros espoirs d'Europe. Très convoité, il a tapé dans l'oeil de nombreux recruteurs en Youth League grâce à ses nombreuses qualités mais aussi sa situation contractuelle. En effet, le jeune rhodanien est en fin de contrat stagiaire au mois de juin et n'a toujours pas trouvé d'accord pour signer son premier contrat pro. Face aux nombreux intérêts, Juninho, le directeur sportif, a pris en main ce dossier, qui représente le premier gros dossier chaud dans la formation, d'après L'Equipe.

Si Kalulu est reconnu à sa juste valeur par le Brésilien, qui l'a déjà encensé en conférence de presse, il n'est apparu qu'à une reprise dans le groupe pro (contre Amiens). Le jeune joueur s'interroge ainsi sur la présence de trois autres joueurs à son poste (Dubois, Tete et Rafael) pour rester ou non à l'OL. Toujours selon nos confrères, Juninho a promis au défenseur de lui faire de l place dans la rotation mais le projet sportif rhodanien semble toujours aussi flou. A l'inverse du projet de l'AC Milan, qui lui propose au moins un rôle de doublure pour l'an prochain. C'est Paolo Maldini, le directeur technique, qui a pris les devants et forcément le discours de la légende du club n'a pas laissé insensible le Gone. Milan aurait ainsi sa préférence, d'autant plus que la proposition financière est supérieure à celle formulée par l'écurie de Jean-Michel Aulas. "Notre seule préoccupation, c'est le temps de jeu" promet l'entourage du joueur. Ainsi, le clan Kalulu a un temps balayé l'offre du Bayern Munich, qui lui proposait d'intégrer l'équipe réserve ou être prêté en division inférieure. Le club bavarois est revenu à la charge avec la perspective d'avoir les entraînements avec les pros. Enfin, le FC Séville a aussi soumis une offre au joueur.