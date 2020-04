Mercato - Les cinq choses à retenir sur Alex Telles, le latéral gauche pisté par le PSG

Annoncé très proche du Paris Saint-Germain pour le mercato estival, MadeInFOOT vous propose les cinq choses à savoir sur Alex Telles, le latéral gauche du FC Porto.

Arrivé à Porto en 2016, Alex Telles alimente les rumeurs mercatos ces dernières semaines. Le latéral gauche brésilien reste toutefois inconnu du grand public, lui qui s'est relevé d'un échec cuisant à l'Inter Milan grâce à son aventure au Portugal. Annoncé chaque année sur le départ, l'ancien de Gremio devrait bel-et-bien faire ses valises cet été pour rejoindre l'un des cinq grands championnats. Voici les cinq choses à retenir sur Alex Telles !

Un flop à l'Inter Milan

Alors qu'il pensait conquérir l'Italie avec son prêt à l'Inter Milan lors de la saison 2015-2016, Telles, qui sortait de 18 mois pleins avec Galatasaray, marque un gros coup d'arrêt dans sa progression. En effet, avec une seule passe décisive au compteur, il ne parvient pas à convaincre les dirigeants lombards de lever l'option d'achat et retourne donc en Turquie. Quelques jours plus tard, Telles fait de nouveau ses valises, cette fois pour être transféré à Porto contre 6,50 millions d'euros.

Sa renaissance à Porto

À Porto, le solide gaucher renaît de ses cendres. Titulaire indiscutable sous les ordres de Nuno Espirito Santo, Telles termine sa première saison avec 10 passes décisives en 39 matchs de Liga Nos et de Ligue des Champions. La saison suivante, avec Sergio Conceição, il fait encore mieux puisqu’il comptabilise 4 buts et 20 passes décisives en 45 matchs, toutes compétitions confondues ! Il termine d’ailleurs l’exercice 2017-2018 comme meilleur passeur du championnat. De quoi lui permettre de décrocher le Dragon d’Or,, le trophée récompensant le meilleur joueur du FC Porto sur la saison. Toujours aussi efficace dans l’exercice 2018-2019, Telles a enchaîné une troisième apparition consécutive dans l’équipe-type de l’année en Liga Nos.

Ses qualités et ses défauts

Les qualités d’Alex Telles sont nombreuses. En effet, le joueur de 27 ans possède d’énormes qualités physiques, qui lui permettent d’enchaîner les efforts à haute intensité. Le Portista fait d’ailleurs des saisons quasi complètes, avec très peu de blessure. Le Brésilien rayonne aussi grâce à sa qualité de passe et de centres, qu’il affiche chaque semaine du côté de l’Estadio do Dragão. Sa frappe de balle avec sa patte gauche est aussi à mettre en lumière, puisqu’il est le tireur des pénalty et des coups-francs avec Porto. Cette saison, il compte d’ailleurs 10 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le meilleur buteur chez les défenseurs en Europe. De quoi taper dans l'oeil du PSG, tout proche de se l'offrir en vue du prochain mercato estival ! Leader né, Telles est aussi l’un des cadres du vestiaire de Sergio Conceiçao. Toutefois, le Brésilien, qui dispose d’une clause libératoire fixée à 40 millions d’euros, possède quelques défauts dans l’aspect défensif. Son surplus d’agressivité lui a déjà causé des torts par le passé, comme face à la Juventus en Ligue des Champions (2017), et ses quelques sautes de concentration pour se placer ou effectuer des interventions peuvent coûter cher.

Sa maigre carrière internationale

Latéral gauche talentueux et réputé sur le Vieux Continent, Alex Telles n’est toutefois pas assez reconnu au Brésil. En effet, le gaucher ne compte qu’une seule sélection avec la Seleção, la faute à une concurrence monstrueuse entre Filipe Luis, Marcelo et Alex Sandro, pour ne citer qu’eux. Sa seule apparition avec le maillot brésilien remonte au 23 mars 2019, lors d’un match nul 1-1 face au Panama.

Son implication dans l'humanitaire

Alex Telles n’oublie pas d’où il vient et la création de Gol de Ouro en est la preuve. Créé en 2015, dans la ville d’Antonio Prado, ce projet aide une cinquantaine d’enfants de 9 à 13 ans en proposant des activités sportives tout au long de la journée. "Le sport représente la vie, l'éducation, les loisirs et c’est aussi l'une des formes les plus efficaces d’intégration sociale" écrit-il sur son site internet. Pour y prendre part, chaque enfant doit participer régulièrement aux activités mais aussi avoir de bonnes notes à l’école. Telles prévoit d’ailleurs un kit pour chaque petit brésilien sélectionné : un tee-shirt, un short, des chaussettes, mais aussi des fournitures scolaires, des ballons, des sacs à dos et des baskets.