Mercato - Les coulisses des négociations entre l'OM et Naples pour Milik

L'Olympique de Marseille discute depuis maintenant de nombreux jours avec le Napoli pour tenter d'obtenir l'arrivée d'Arkadiusz Milik. Si les médias italiens et français s'accordent à dire que le transfert est en bonne voie et qu'il devrait se boucler dans quelques heures, les négociations entre les deux clubs sont assez longues car de nombreux détails sont à régler.

À priori, les dirigeants marseillais et napolitains seraient sur le point de se mettre d'accord sur un transfert de 8 millions d'euros + 4 millions d'euros en bonus. Ces bonus sont liés à une possible qualification de l'OM en Ligue des champions ainsi que le nombre de matchs joués et de buts inscrits par l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Naples aura également un pourcentage sur la futur revente de l'international polonais se situant entre 20 et 25%. Mais avant que les deux parties ne s'accordent sur tous ces points, l'avant-centre de 26 ans exige que la direction napolitaine retire ses deux plaintes à son encontre. Le club de la région de Campanie avait poursuivit Arkadiusz Milik dans l'affaire des mutins ainsi que pour violation supposée sur des droits d’image.