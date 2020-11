Mercato - Les déclarations fortes de l'agent de Dominik Szoboszlai, pisté par le PSG

Dominik Szoboszlai est encore inconnu du très grand public mais il ne devrait pas tarder à se faire un nom. Très intéressant avec Salzburg, le milieu offensif est dans le viseur des plus grands, dont le PSG.

Le mercato d'été semble encore bien loin mais pour les pépites européennes, il a commencé depuis le début de la saison. C'est le cas de Dominik Szoboszlai, qui réalise des performances aussi impressionnantes en club avec Salzburg qu'avec la sélection hongroise. Ces récentes prestations font qu'il est suivi par les plus grosses écuries européennes, comme le Paris Saint-Germain selon France Football. Le magazine évoque une clause libératoire fixé à 25 millions d'euros qui pourrait faire les affaires du PSG.

Le jeune joueur de 20 ans fait forte impression depuis le début de la saison, à l'image de ses 5 buts (dont 2 en LDC) et 9 passes décisives en seulement 13 matchs joués, toutes compétitions confondues. À tel point que la concurrence s'annonce rude pour Paris puisque le Real Madrid, le Milan AC ou encore Leipzig sont aussi sur les traces du joueur de Salzburg, sous contrat jusqu'en juin 2022.

Interrogé sur l'avenir de l'international hongrois, son agent Esterházy Mátyás a confirmé qu'il était proche d'un départ. "Aujourd’hui, on peut observer que, dès qu’il fait un bon match, ce qui est récurrent, les rumeurs se font plus intenses. Cependant, notre stratégie ne changera pas après un ou deux bons matches. Nous croyons fortement en notre stratégie développée et tous ces commentaires prouvent que nous sommes sur le bon chemin (...) Que ce soit en janvier ou l’été prochain, le plus important c’est qu’il ira là où nous pensons qu’il aura le plus de chances de jouer afin de poursuivre sa progression entamée à Salzbourg. Bien sûr que je ne révèle aucun secret quand je dis que Dominik est de plus en plus proche de quitter le championnat autrichien", a-t-il avoué au média hongrois DIGI Sport.