Mercato - Les détails de l'accord Barça - Lautaro Martinez

Lautaro Martinez est encore à la une de la presse catalane ce mercredi. Cette fois, il s'agit de l'accord trouvé entre l'attaquant argentin (22 ans) et le FC Barcelone, sur les bases d'un contrat de cinq ans. Le journal Sport précise qu'un salaire de 12 millions d'euros annuels a été promis au joueur de l'Inter, plus que jamais déterminé à quitter la Lombardie. Mais il reste un écueil, et non des moindres, à franchir pour que le transfert aboutisse : obtenir l'accord des dirigeants milanais.

La semaine dernière, le directeur sportif nerazzurro Piero Ausilio prétextait qu'il n'y avait "qu'une seule façon de l'éloigner (Lautaro) de l'Inter, c'est de payer sa clause", soit un montant de 111 millions d'euros. Sport assure pourtant que l'Inter pourrait se satisfaire de 80 M€. Le Barça, pour l'instant, n'a proposé que 60 M€ en cash, avec deux joueurs en échange dans la balance.