Mercato - Les détails de la première offre de l'OL pour Facundo Pellistri

Ces dernières heures, l'Olympique Lyonnais accélère pour boucler le transfert de Facundo Pellistri, jeune ailier uruguayen prometteur de 18 ans. L'information, sortie par RMC Sport samedi, a pris de l'ampleur ces dernières heures du côté de la presse uruguayenne. En effet, selon les informations d'Ovación Digital, l'OL aurait déjà formulé une première offre de 4 millions d'euros à Peñarol (club uruguayen), soit 5 millions d'euros de moins que la clause libératoire.

Les Gones seraient prêts à pousser jusqu'à 5 millions, toujours selon la même source. Si la réponse du club n'est pas encore connue, on apprend aussi que l'OL ne récupérerait que 60% des droits du joueur. Avec le CA Peñarol, Pellistri n'a disputé que 25 matchs, pour un but et trois passes décisives. Lyon offrirait, au niveau salarial, un salaire annuel d'environ 500 000 euros (41 000 euros par mois).