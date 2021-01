Mercato - Les détails financiers de la signature d'Arkadiusz Milik à l'OM

Ce n'est plus qu'une question de temps ! Arkadiusz Milik est arrivé à Marseille ce jeudi midi afin de passer sa visite médicale et signer, dans la foulée, son contrat avec l'OM. L'attaquant polonais de 26 ans, initialement en fin de contrat avec Naples au 30 juin prochain, a accepté de prolonger jusqu'en juin 2022 avec le club italien afin d'être prêté à l'OM durant 18 mois avec option d'achat.

Cette option se transformera en obligation d'achat dès le premier point pris par l'OM en Ligue 1. Pour le montant du transfert, RMC et Sky Italia sont du même avis : Marseille va débourser 8 millions d'euros, plus 4 millions de bonus ainsi qu'un pourcentage de 20% pour Naples sur une plus-value à la revente. Téléfoot et RMC dévoilent également que Milik va s'engager pour trois ans et demi, soit jusqu'en juin 2024. Le futur ex-diffuseur de la L1 assure aussi que le salaire annuel du Polonais sera de 3 millions d'euros net par an, contre 3,5 millions pour La Provence.