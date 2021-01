Mercato - Les discussions on repris entre Naples et l'OM pour Milik

L'Olympique de Marseille négocie depuis plusieurs jours avec le Napoli le transfert d'Arkadiusz Milik. Alors que les deux clubs semblaient proches d'un accord, plusieurs complications sont survenus et les trois partis peinent à s'entendre.

Selon les informations de Gianluca Di Marizio, l'OM et Naples ont repris les discussions ce mercredi. D'après le très souvent bien informé journaliste italien, les dirigeants marseillais et napolitains sont d'accord concernant les montants mais travaillent désormais pour surmonter les derniers obstacles empêchant l'international polonais de signer dans le club olympien. Le climat de la discussion serait toujours positif et l'intention du joueur comme des deux clubs est de clôturer ces négociations le plus tôt possible.