Mercato - Les folles exigences d'Erling Haaland

Grand espoir du football européen, Erling Haaland (20 ans) affole déjà les compteurs. Le Norvégien, sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en 2024, a fixé ses exigences s'il doit quitter le club allemand. Et il s'est montré assez gourmand.

En effet, selon The Sun, l'attaquant souhaiterait un salaire de 300 000 livres par semaine, soit plus d'un million de livres par mois ! Sur un contrat de cinq ans, il demanderait ainsi la bagatelle de 78 millions de livres sterling (soit 90M€). En cette période de crise sanitaire et économique, seuls quelques clubs sont capables de satisfaire les exigences du buteur de Dortmund. Toujours selon le quotidien anglais, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea et Manchester United sont intéressés par le profil d'Haaland, mais ces écuries pourraient attendre 2022 pour le recruter, car sa clause libératoire sera évaluée à 75M€ (Dortmund exige 100M€ actuellement).