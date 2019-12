Mercato - Les Girondins entrent dans la course pour Giroud

Avec seulement cinq apparitions et un total de 191 minutes disputées en Premier League cette saison, Olivier Giroud (33 ans) présente un bilan très maigre en terme de temps de jeu chez les Blues, sur cette première moitié de saison. Ainsi, l'ancien montpelliérain devrait quitter Chelsea cet hiver. Ces dernières semaines, l'Inter Milan est apparu comme la piste la plus sérieuse mais également la plus chaude pour l'international français.

Or, d'après les médias britanniques, un nouveau club souhaiterait entrer dans la course et il s'agirait des Girondins de Bordeaux. S'il est difficile d'imaginer le club au scapulaire être capable de rivaliser financièrement avec le club lombard, les Marine-Et-Blanc pourraient assurer un temps de jeu plus conséquent au joueur puisque l'Inter compte déjà Lukaku et Lautaro Martinez en attaque. De plus, Laurent Koscielny, arrivé cet été, pourrait convaincre son ancien coéquipier à Arsenal de le rejoindre du côté du Matmut Atlantique. Affaire à suivre...