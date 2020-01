Mercato - Les infos transferts du dimanche 12 janvier

La mise au point d'Aulas sur les dossiers chauds à Lyon "Là aussi, colporter un certain nombre d'informations qui ne sont pas avérées, que ce soit du côté de Lucas (Tousart) ou Moussa (Dembélé)... je vous ai dit qu'ils ne partiraient pas, ils ne partiront pas. Ce ne serait pas opportun alors qu'on cherche un certain nombre de joueurs de se départir des meilleurs joueurs. Bien sûr qu'il va rester (Marcelo). Et je tiens à dire que de la même manière que les supporters qui ont été incorrects avec lui ont été sanctionnés, lui aussi l'a été. On gère le club de la manière la plus éthique possible, on a besoin des supporters et on a besoin des meilleurs joueurs" a déclaré Jean-Michel Aulas en zone mixte après la victoire de l'OL à Bordeaux (1-2), samedi.