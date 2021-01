Mercato - Les infos transferts du dimanche 17 janvier

Le jeune défenseur latéral droit, Tariq Lamptey (20 ans), a prolongé son contrat avec le club anglais de Brighton & Hove Albion jusqu'au 30 juin 2025.

