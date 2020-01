Mercato - Les infos transferts du dimanche 19 janvier

Garcia réclame des recrues à Lyon Qualifié dans quatre compétitions, l'OL va connaître une deuxième partie de saison intense. Pour cette raison, Rudi Garcia estime qu'il faut des renforts cet hiver, comme il l'a confié samedi soir. "Pour l'instant on n'a aucune recrue, quatre compétitions... J'espère qu'on n'aura pas de pépins. Trois de nos blessés ne reviendront pas, deux qui devraient revenir. On n'a personne à l'infirmerie pour des petits bobos mais j'ai peur que si on ne se renforce pas quantitativement, on soit un peu trop juste. Il faut aussi qu'on se renforce qualitativement. [...] Quand je fais jouer Maxwel Cornet latéral gauche, il ne me reste plus qu'Amine Gouiri sur le banc dans le secteur offensif. On a vraiment besoin d'au moins un joueur offensif."