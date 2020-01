Mercato - Les infos transferts du jeudi 23 janvier

Contrat résilié pour Malcom Edjouma à Lorient (officiel) Le FC Lorient et Malcom Edjouma ont décidé, d’un commun accord, de résilier le contrat du joueur. Le FC Lorient et Malcom Edjouma ont décidé, d’un commun accord, de résilier le contrat qui les unit. De ce fait, son prêt au FC Chambly Oise prend également fin.

On lui souhaite une bonne continuation pour la suite de sa carrière. pic.twitter.com/4czJuumSsV — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 23, 2020