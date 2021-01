Mercato - Les infos transferts du jeudi 28 janvier

👉 OFFICIEL ! 👈 🗣 Filip #Krastev Troyen jusqu’en juin 2022 !! 💥 Le milieu de terrain bulgare de 19 ans est prêté à l’Estac par @LommelSKOff pour une durée d’un an et demi !! Bienvenue à la maison Filip ! Plus d’infos 👉 https://t.co/14SZhLmq6A #Mercato #TeamEstac 🔵⚪ pic.twitter.com/dCO6GCSqpD

Mounir Chouiar veut quitter Dijon ! Olivier Delcourt a annoncé, au micro de France Bleu, que Mounir Chouiar (22 ans) voulait quitter Dijon cet hiver. L'attaquant est arrivé en 2019 au DFCO. "Chouiar souhaite quitter le club et je ne suis pas contre non plus. Dés cet hiver, oui, il souhaitait déjà le quitter peut-être cet été. Après, pour quitter un club, il faut avoir des offres. Je lui souhaite d'avoir des offres. Il y a des discussions. Pour avoir un intérêt, il faut prouver sur le terrain. Les clubs n'investissent pas non plus les yeux fermés. (...) On l'a payé un certain prix (3,5 M€, ndlr), on ne le vendra pas moins cher."