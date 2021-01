Mercato - Les infos transferts du lundi 11 janvier

Arrivé la semaine passée en provenance d'Arsenal sous forme de prêt, William Saliba (19 ans) pourrait rester à Nice à la fin de la saison. C'est du moins ce qu'a déclaré Jean-Pierre Rivère au média The Metro. "Au bout de 6 mois, on verra. Aujourd'hui, il appartient à un club qui s'appelle Arsenal. En juin, tout le monde se réunira et décidera. (…) Une porte est toujours ouverte dans la vie. Lorsque vous êtes dans une situation où les parties peuvent parler, les portes sont ouvertes. Nous n'en sommes pas encore là".

Eduardo Camavinga prendra une décision cet été Très courtisé, la pépite du Stade Rennais Eduardo Camavinga (18 ans) tranchera cet été concernant son avenir, comme il l'a expliqué au Canal Football Club. "C’est sûr que ça fait plaisir quand un grand club s’intéresse à toi. Moi, je garde la tête froide. Je suis au Stade Rennais. Après, on va attendre la fin de saison. On va se réunir autour de la table et on va peser le pour et le contre"