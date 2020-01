Mercato - Les infos transferts du lundi 13 janvier

Les principales infos de la veille - Xavi aurait dit non au FC Barcelone selon la presse catalane. L'entraîneur de 39 ans ne voudrait pas prendre l'équipe en court de saison, et aurait annoncé qu'il souhaitait attendre l'année prochaine. - Initialement en pole pour accueillir Gedson Fernandes (21 ans), West Ham se serait fait griller la politesse par Tottenham et José Mourinho. Le milieu serait prêté 18 mois. - Selon L'Equipe, Islam Slimani souhaiterait quitter l'AS Monaco. L'Algérien, qui a enchaîné les matchs comme remplaçant, serait mécontent de son temps de jeu.