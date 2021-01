Mercato - Les infos transferts du lundi 18 janvier

Les principales infos de la veille - L'OM et Naples sont tout proches d'un accord pour Arkadiusz Milik. La transaction devrait se faire autour de 8 millions d'euros (+3,5 de bonus). - Mesut Özil est arrivé à Istanbul pour s'engager avec le Fenerbahçe. Le milieu offensif de 32 ans devrait arriver libre de tout contrat. - Les grandes ambitions de Memphis Depay : "Houssem et moi, nous jouons dans un grand club, mais on a envie d’aller dans l’un des trois plus grands au monde. Vous verrez, Houssem sera dix fois meilleur. Et pareil pour moi."