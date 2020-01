Mercato - Les infos transferts du lundi 20 janvier

🖊️🎥 C'est officiel : @MehdiJeannin s'est engagé pour une saison et demi en faveur du FCSM. Découvrez ses premiers mots sochalien, où il confie son plaisir de retrouver le Stade Bonal qu'il fréquentait étant plus jeune. 👤 Sa présentation : ▶️ https://t.co/xTajK0JF9y pic.twitter.com/8TkkixiMZl

Kouassi et Aouchiche se font attendre Leonardo a fait un point sur la situation des jeunes Tanguy Kouassi (17 ans) et Adil Aouchiche (17 ans), dont la signature des premiers contrats pros se fait toujours attendre. "Il y a encore des doutes mais pour rester au PSG, tu ne dois pas avoir de doutes. De notre côté, on a tout fait. Tanguy a joué en Ligue des Champions, et Adil en Ligue 1 parce qu'on croit en eux mais avec le risque de les perdre dans six mois. On a une ligne claire : les meilleurs jouent, et c'était leur cas."