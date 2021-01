Mercato - Les infos transferts du lundi 25 janvier

Retrouvez les infos transferts du lundi 25 janvier dans notre live mercato.

Rafraichir

L'OL se retire des négociations pour Montiel Selon TyC Sports, l’Olympique Lyonnais se serait retiré des négociations avec River Plate pour Montiel. Les Gones ne voudraient plus payer les 8 millions d'euros réclamés.

Un prêt à Tottenham (officiel) Shilow Tracey quitte Tottenham et rejoint l'équipe de League Two de Cambridge en prêt. Shilow Tracey has joined League Two side @CambridgeUtdFC on loan until the end of the season.



Good luck, @Shilowt_! 👊#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/iIKaKNE5ia — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 25, 2021

Tottenham ouvert à un départ de Dele Alli D'après RMC Sport, Tottenham est maintenant ouvert à un départ de Dele Alli au PSG. Toutefois, les Spurs veulent boucler l'arrivée de son remplaçant avant d'avancer sur le départ du milieu.

Le salaire de Kostas Mitroglou à Aris Thessalonique À en croire Sportime, Kostas Mitroglou va s'engager aujourd'hui avec Aris Thessalonique. L'attaquant grec va signer un contrat jusqu'en juin 2022. Il touchera 1 million d'euros sur ses 18 mois de contrat.

Kevin Grosskreutz prend sa retraite (officiel) L'ancien joueur de Dortmund Kevin Grosskreutz (32 ans), libre de tout contrat, met fin à sa carrière de footballeur professionnel. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kevin (@fischkreutz)

Marley Aké à la Juve en échange d'un milieu de terrain ! Selon Fabrizio Romano, l'Olympique de Marseille va faire affaire avec la Juventus. Les Phocéens devraient recruter le milieu de terrain italien Franco Tongya en échange de.... Marley Aké ! Quelques détails sont encore à régler. Olympique Marseille are set to sign Italian midfielder Franco Tongya from Juventus. Swap deal with Marley Aké [2001, midfielder] set to join Juventus from OM. Last details to complete the agreement. 🇫🇷🇮🇹 #OM #Juve @SkySport — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021

Sedan a un nouvel entraîneur (officiel) Olivier Saragaglia est le nouvel entraîneur de Sedan (National 2). ℹ️Olivier Saragaglia est le nouvel entraîneur du CSSA🆕

➡️Ancien joueur professionnel il a notamment joué pour Grenoble, Châteauroux et le Red Star avant d'entamer une carrière d'entraîneur qui le conduira jusqu'aux bancs de National 2 avec Grenoble et de Ligue 2 avec Châteauroux pic.twitter.com/AJhYY3KBhc — CSSA (@_CSSA) January 25, 2021

Chelsea vire Frank Lampard (officiel) C'était attendu, c'est désormais officiel, Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Les dirigeants londoniens ont annoncé, ce midi, le licenciement du technicien. Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 25, 2021

L'offre du PSG pour Sergio Ramos a fuité ! Selon El Transistor, le PSG aurait offert à Sergio Ramos (34 ans) un contrat de 3 ans avec un salaire annuel à hauteur de 15 millions d'euros.

Racine Coly va quitter Nice À en croire les informations de L'Equipe, Racine Coly va être prêté à Nice à Amiens jusqu'à la fin de la saison. Il n'y aura pas d'option d'achat dans ce prêt.

L'OM préparerait une offre pour Thiago Almada Selon l'émission de radio Vélez a Fondo, l'OM préparerait une offre de prêt avec option d'achat (fixée 13 M€) pour Thiago Almada (19 ans, Vélez Sarsfield). Téléfoot confirmait hier l'intérêt de l'OM pour la pépite argentine.

Thomas Tuchel va remplacer Frank Lampard ! Thomas Tuchel va déjà retrouver un club ! En effet, l'entraîneur allemand va prendre la succession de Frank Lampard du côté de Chelsea !

Chelsea va virer Frank Lampard Selon The Telegraph, le départ de Frank Lampard devrait être annoncé aujourd'hui par Chelsea. Les joueurs auraient été prévenus de ne pas se rendre à l'entraînement avant l'après-midi.

Rennes négocie avec Jean-Paul Boëtius ! D'après Bild, le Stade Rennais négocie pour le transfert de l'international néerlandais Jean-Paul Boëtius (Mayence, 26 ans) cet hiver.

Combien coûterait le licenciement d'André Villas-Boas ? D'après La Provence, l'Olympique de Marseille devrait payer entre 4 et 5 millions d'euros pour mettre fin au contrat d'André Villas-Boas.

Rudi Garcia prend position pour une prolongation de Marcelo à Lyon Rudi Garcia a pris position pour la prolongation de Marcelo à Lyon : "Il est en discussion avec le club. Si vous me posez la question, sur un plan personnel, je pense que c’est un élément très, très important de notre équipe et de notre défense. Je pense que Marcelo a encore de belles années devant lui et pourvu qu’elles soient à l’OL."