Mercato - Les infos transferts du lundi 27 janvier

Selon The Sun, Leicester a formulé une offre de 16 millions d'euros à Brest pour son milieu Ibrahima Diallo (20 ans). Le petit frère du Parisien Abdou Diallo, définitivement acheté à Monaco pour 2 M€ l'été dernier, pourrait permettre au club breton de réaliser une belle plus-value.

Tousart ist da! - Klinsis Wunschspieler zum Medizincheck in Berlin https://t.co/nNVEgmCKDk

D'après la Gazzetta dello Sport et Le Parisien, Krysztof Piatek (24 ans) est dans le viseur de plusieurs européens. En difficulté au Milan AC, le Polonais serait pisté par Paris, Chelsea ou encore Tottenham.