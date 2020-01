Mercato - Les infos transferts du mardi 21 janvier

Lyon va chercher un nouveau défenseur Oumar Solet out jusqu'à la fin de la saison, l'OL va chercher à renforcer sa défense centrale sur ce mercato hivernal. "On va discuter sur la possible arrivée d'un défenseur suite à la blessure d'Oumar", a déclaré Juninho en conférence de presse, tout en maintenant sa confiance à Jason Denayer, Marcelo et Joachim Andersen.