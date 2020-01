Mercato - Les infos transferts du mardi 28 janvier

Ufficiale: Alessandro #Crescenzi in prestito alla @USCremonese con diritto di opzione Leggi qui ➡ https://t.co/8Aif5GtxLq #HVFC pic.twitter.com/L2PXSbrDCI

Après avoir récupéré Ben Arfa (voir plus bas), le Real Valladolid a annoncé l'arrivée de l'attaquant Sekou Gassama (24 ans), qui arrive en provenance d'Almeria et va terminer la saison en prêt à Fuenlabrada (D2 espagnole).

Après Gedson Fernandes (prêt avec OA de 50 M€) et, peut-être, en attendant Piatek, Tottenham s'apprête à recruter l'international néerlandais Steven Bergwijn. Selon The Athletic, un accord a été conclu avec le PSV Eindhoven pour un transfert du jeune milieu offensif (22 ans), aux alentours des 30 millions d'euros (+2 M€ de bonus).

Comme prévu, Hatem Ben Arfa rejoint le Real Valladolid pour les six prochains mois ! Libre depuis son départ de Rennes l'été dernier, le joueur de 32 ans a été convaincu par Ronaldo, désormais président du club espagnol.