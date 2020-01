Mercato - Les infos transferts du mercredi 22 janvier

D'après Record, le Benfica lâche les négociations avec l'Athlético Paranaense pour Bruno Guimarães. Le SLB avait fait une offre de 20 millions d'euros pour récupérer l'intégralité des droits mais cette proposition a été rejetée. Désormais, l'OL est "le plus proche" de conclure le deal d'après le média portugais.

Moussa Dembélé compte rester à Lyon Pisté par les plus grands clubs de Premier League, Moussa Dembélé (22 ans) a tenu à rassurer les fans de l'OL, en zone mixte : "C’est sûr que c’est flatteur. Ça veut dire que je produis du bon football sur le terrain. Ensuite, c’est à moi de rester concentré et de faire abstraction de tout ça. Je suis un joueur de l’OL et je compte le rester jusqu’à la fin de la saison".