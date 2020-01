Mercato - Les infos transferts du mercredi 29 janvier

Retrouvez dans ce live, remis à jour jusqu'à ce soir, un condensé de l'actualité des transferts de ce mercredi 29 janvier 2020, en France et à l'étranger.

Monaco envoie Mboula en D2 espagnole (officiel) Recruté au FC Barcelone avec l'étiquette de futur crack, Jordi Mboula va enchaîner avec un nouveau prêt. Envoyé lors de la première partie de saison au Cercle Bruges en Belgique, l'attaquant espagnol (20 ans) va retourner au pays, puisque l'ASM a conclu un accord avec Huesca, qui joue la montée en Liga. Aucune option d'achat n'a été négociée entre les deux clubs. 🔴⚪️ L'AS Monaco et Huesca ont trouvé un accord pour le prêt, sans option d'achat, de Jordi Mboula au club espagnol jusqu'à la fin de la saison.https://t.co/Ry8nZhawwx — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2020

L'ASSE piste un défenseur de National D'après la Voix du Nord, St-Etienne s'est positionné sur le jeune latéral droit de Dunkerque (National) Yvann Maçon (21 ans). Un transfert pourrait être conclu avant vendredi, date de clôture du mercato hivernal.

Bologne pioche un gardien en Serie C (officiel) Le jeune gardien canadien Sebastian Breza (21 ans) a rejoint Bologne, en provenance de Potenza (Serie C), dans le cadre d'un prêt avec obligation d'achat. ✍️ | UFFICIALE



Sebastian Breza è un nuovo giocatore del Bologna!



Il comunicato 📄 https://t.co/FeA9DHfWkc#WeAreOne pic.twitter.com/vxwhBwtW4M — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) January 29, 2020

Pablo Mari à Arsenal (officiel) Pablo Mari est bien un Gunner ! Longtemps remise en question, l'arrivée en prêt avec option d'achat (5 M€) du défenseur espagnol (26 ans, Flamengo) a été officialisée ce mercredi par Arsenal. Il s'agit de la première recrue de l'ère Mikel Arteta. Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y — Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020

Monaco recrute un gardien pour la saison prochaine (officiel) L'AS Monaco recrute le jeune gardien Radoslaw Majecki (20 ans) et le renvoie en prêt au Legia Varsovie jusqu'au terme de la saison. Le jeune polonais a signé un contrat jusqu'en 2024 avec le club du Rocher. 🖊🇵🇱 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Radoslaw Majecki en provenance du Legia Varsovie.

📄➡ https://t.co/yMGzjWBjuc#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/1LnNX0jgMa — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2020

Aston Villa trimbale Hogan de Stoke à Birmingham (officiel) L'attaquant de 27 ans Scott Hogan, prêté depuis le début de saison à Stoke City (Championship), a été rappelé par Aston Villa pour repartir, dans le cadre d'un nouveau prêt, à Birmingham City, autre pensionnaire de D2 anglaise. A loan switch for Scott Hogan...#AVFC — Aston Villa (@AVFCOfficial) January 29, 2020

Bruno Guimaraes justifie le choix OL "Comme l'a dit Juninho, c'est bouclé à 95%", a d'abord rappelé Bruno Guimaraes (22 ans), qui était également ciblé par l'Atlético Madrid, dans des propos rapportés par Globoesporte. "Je suis content d'avoir échangé avec Juninho, l'entraîneur (Rudi Garcia) et le président (Jean-Michel Aulas). Tout le monde m'a dit à quel point je serai important au club. L'Atlético de Madrid a toujours eu ma préférence, mais ils ne sont jamais venus me parler. Lyon me voulait plus que toutes les équipes et je suis heureux d'y aller."

Les dates de clôture du mercato hivernal Pour rappel, voici les dates de clôture du marché des transferts hivernal dans les principaux championnats concernés...

La belle vidéo de présentation d'Eriksen à l'Inter C'est le mouvement de cette fin de mercato : à six mois de la fin de son contrat à Tottenham, le milieu danois a rejoint hier l'Inter Milan contre 20 millions d'euros. 💭 | BENVENUTO



Questo sogno è #NotForEveryone#WelcomeChristian pic.twitter.com/70aRkVdM31 — Inter (@Inter) January 29, 2020

Enzo Loiodice de Dijon à Wolverhampton (officiel) Très peu utilisé cette saison au DFCO, l'international français U20, âgé de 19 ans, a été prêté avec option d'achat à Wolverhampton. Welcome to Wolves, Enzo Loiodice!



🐺✍️ pic.twitter.com/d71ebkYJRj — Wolves (@Wolves) January 29, 2020

Suso s'envole pour Séville En difficulté au Milan AC, Suso (26 ans) va rebondir en Espagne. Selon la presse italienne, il devrait être prêté 18 mois avec option d'achat (20M) au FC Séville. L'Espagnol se serait envolé ce matin pour son pays natal.

Florenzi file à Valence D'après Gianluca Di Marzio, Alessandro Florenzi (28 ans) va être prêté jusqu'en juin à Valence par l'AS Roma. Ce prêt n'est pas assorti d'une option d'achat.

Carles Pérez arrive à Rome Carles Pérez (21 ans) va s'engager avec l'AS Roma ce mercredi. L'attaquant espagnol est arrivé en Italie aujourd'hui. Le Barça devrait récupérer 15M d'euros avec cette vente. 🇮🇹✈️📍 Carles Pérez ya está en Romahttps://t.co/9VzqeCIX2w pic.twitter.com/Ksfcu8PucG — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 29, 2020

Steven Bergwijn débarque à Tottenham ! (officiel) Steven Bergwijn (22 ans) quitte le PSV Eindhoven pour Tottenham. L'attaquant hollandais s'est engagé jusqu'en 2025 avec les Spurs. Le transfert est estimé à 30M d'euros (+2M de bonus). 🇳🇱 #WelkomBergwijn 🇳🇱 pic.twitter.com/4yuyIT6FP7 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 29, 2020

Emre Can est d'accord avec Dortmund D'après Bild, Dortmund a trouvé un accord avec Emre Can (26 ans) pour le transfert du milieu de terrain allemand. Ce dernier devrait signer un bail de 4 ans et percevoir 10M d'euros bruts par an. Reste maintenant à trouver un terrain d'entente avec la Juve.

La clause d'Erling Haaland dévoilée Arrivé cet hiver à Dortmund contre une vingtaine de millions d'euros, Erling Haaland (19 ans) aurait une clause de départ fixée à 75 millions d'euros, à partir de l'été 2021, selon Bild.

Tottenham débarque pour Olivier Giroud D'après Di Marzio, Tottenham a fait une proposition à Olivier Giroud (33 ans) avec un contrat d'un an et demi.

Wilfried Bony signe en Arabie Saoudite (officiel) Dans le viseur du Havre, Wilfried Bony (31 ans) file finalement en Arabie Saoudite. الإيفواري ويلفريد بوني ينضم لكتيبة النمور 🐅#شتوية_العميد pic.twitter.com/eEZK8Yapow — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 28, 2020

L'Inter Miami propose un pont d'or à Edinson Cavani Selon un proche de Cavani, contacté par AS, l'Inter Miami de David Beckham a fait une offre pour l'attaquant uruguayen. "Son objectif numéro un est l'Atlético, ça n'a pas changé et il attendra un accord entre les deux clubs, mais l'offre faite par l'Inter Miami est très importante et il faut comprendre que c'est un métier qui répond à la loi de l'offre et de la demande".

Nouveau rebondissement pour Pablo Mari D'après les informations de The Athletic, Arsenal et Flamengo se sont entendus sur un prêt jusqu'à la fin de la saison de Pablo Mari (26 ans), assorti d'une option d'achat de 5 millions d'euros.

Bordeaux a trouvé le successeur de Tchouaméni Avec le départ d'Aurélien Tchouaméni à Monaco, les Girondins de Bordeaux vont recruter au milieu de terrain. D'après L'Equipe, Ruben Pardo (27 ans) devrait arriver en Gironde puisque le club au scapulaire a déjà un accord avec la Real Sociedad.

Man United a bouclé le transfert de Bruno Fernandes Pour SkySports et O Jogo, le transfert de Bruno Fernandes à Manchester United est bouclé. Les Mancuniens vont débourser 55M d'euros (+25M de bonus) pour s'offrir les services du milieu du Sporting, âgé de 25 ans.

Le PSG a refusé la seconde offre de l'Atlético pour Cavani D'après L'Equipe, le PSG a refusé la deuxième offre de l'Atlético Madrid pour Edinson Cavani, estimée à 15M d'euros.

Les principales infos de la veille - L'Olympique Lyonnais va enregistrer l'arrivée d'un nouveau renfort avec Camilo, un milieu offensif issu de la deuxième division brésilienne. - Hatem Ben Arfa s'est officiellement engagé avec le Real Valladolid, 16ème de Liga. L'attaquant, libre de tout contrat, a signé 6 mois +2 ans en option. - Christian Eriksen rejoint l'Inter Milan, à six mois de la fin de son contrat avec Tottenham, qui récupère 20M€ dans l'opération !