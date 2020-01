Mercato - Les infos transferts du samedi 11 janvier

Vous l'avez peut-être manqué hier... Pour ceux qui les auraient ratées, voici les principales informations de la journée de vendredi : - Rémi Oudin (23 ans) s'est engagé avec les Girondins de Bordeaux jusqu'en juin 2024 contre la somme de 10M€ pour le Stade de Reims (+10% sur une éventuelle revente). - Le Hertha Berlin a formulé une offre de 20M€ à l'OL pour Lucas Tousart (22 ans). Celle-ci a été refusée par les dirigeants rhodaniens. - Giroud (33 ans) serait ok avec l'Inter Milan pour un contrat de deux ans et demi. - Lampard est sorti du silence dans le dossier Moussa Dembélé (23 ans) et a indiqué que l'attaquant lyonnais n'était pas la priorité pour les Blues.