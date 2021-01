Mercato - Les infos transferts du samedi 23 janvier

Papu Gomez proche de signer au FC Séville ! Selon les informations de Gianluca Di Marzio, Papu Gomez pourrait prochainement s'engager avec le FC Séville. Les Blanquirrojos aurait fait une offre entre 5 et 6 millions à l'Atalanta, plus 1 à 2 millions de bonus. Une offre qui intéresserait la Dea qui souhaite se séparer de son joueur qui est en froid avec son entraîneur Gian Piero Gasperini et n'a plus joué depuis la mi-décembre. Le journaliste italien affirme qu'un accord pourrait être trouvé entre les deux clubs dans les prochaines heures.