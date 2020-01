Mercato - Les infos transferts du samedi 4 janvier (direct)

Retrouvez compilées dans ce live toutes les rumeurs, infos et officialisations de transferts de ce samedi 4 janvier 2020.

Le Bayern signe la pépite Alexander Nübel (officiel) Libre de tout contrat à l'issue de cette saison, Alexander Nübel (23 ans) s'est d'ores-et-déjà engagé avec le Bayern Munich. Le portier a signé un bail de 5 ans avec les Bavarois, qu'il rejoindra en juin prochain. ℹ️ Der #FCBayern verpflichtet Alexander Nübel zur Saison 2020/21. — FC Bayern München (@FCBayern) January 4, 2020

Giovanni van Bronckhorst rebondit en Chine (officiel) Giovanni van Bronckhorst s'est engagé avec le Guangzhou R&F. OFFICIAL: CSL club Guangzhou R&F announced the appointment of Giovanni van Bronckhorst as their new head coach. pic.twitter.com/aChW1uNtEd — TransferMarkt China (@asaikana) January 4, 2020

Ernesto Valverde ne s'attend pas à d'autres départs "Carles Aleñá est parti. Je ne pensais pas que ça serait si tôt mais il avait la possibilité de partir et en août nous avons finalement réussi à le faire rester. Désormais, nous avons un joueur de moins au milieu de terrain, mais je ne pense pas qu’il y aura d’autres départs. Nous avons les joueurs que nous avons et également ceux de la B, comme Rigui Puig et plus encore" a déclaré le coach du Barça, Ernesto Valverde.

La Juve veut échanger Rabiot et une énorme somme d'argent pour Pogba Adrien Rabiot, six mois et puis s'en va ? La Juventus souhaite le retour de Paul Pogba au bercail. Pour parvenir à ses fins et faire céder Man United, la Vieille Dame compte mettre Adrien Rabiot dans la balance, ainsi qu'un gros chèque. Lire la suite

Eriksen vers l'Inter Milan En fin de contrat en juin prochain avec Tottenham, Christian Eriksen (27 ans) devrait quitter les Spurs cet hiver. Selon le média scandinave Ekstra Bladet, le Danois serait proche de l'Inter Milan qu'il pourrait rejoindre contre un chèque d'environ 20 millions d'euros.

Brescia lorgne Pereira-Lage Selon Foot Mercato, Brescia a entamé des discussions avec Angers dans l'optique d'un transfert de Mathias Pereira-Lage (23 ans). Arrivé l'été dernier au SCO, le franco-portugais a marqué un but et délivré deux passes décisives en 18 matchs de championnat.

Giroud encore loin d'être parti de Chelsea... Désireux de quitter Chelsea où son temps de jeu est considérablement réduit, Olivier Giroud (33 ans) pourrait être retenu à Londres si son club ne lui trouve pas un remplaçant dès cet hiver. "Il faut que ce soit dans l'intérêt du club. Nous ne pouvons pas laisser partir les gens, si cela signifie que nous serons trop courts dans un secteur. Oui, il faut prendre en compte l'individu aussi, mais je dois dire que Giroud n'a été rien d'autre qu'un homme classe et un professionnel de haut niveau depuis qu'il est ici. Je n'ai pas de crainte sur ce plan là pour lui" a confié l'adjoint de Franck Lampard.

L'ASSE voudrait prolonger Fofana Déjà prolongé l'été dernier jusqu'en 2022, Wesley Fofana (19 ans) pourrait de nouveau être prolongé par les dirigeants stéphanois. Face à l'intérêt de plusieurs clubs européens à l'égard de leur défenseur, les Verts souhaitent le conserver et augmenter sa valeur marchande en étendant son contrat.

Vous l'avez peut-être manqué hier... Pour débuter, voici un petit récapitulatif des principales informations de la journée de vendredi : - Le Real Madrid ciblerait trois lillois pour l'été prochain : Gabriel, Soumaré et Osimhen. - Monaco a enregistré la signature et le prêt de Pavlovic. - Toujours à l'ASM, Henrichs (22 ans) aurait un accord avec le RB Leipzig. Le transfert pourrait être compris entre 20 et 25M€. - Diego Simeone a ouvert la porte à un départ de Thomas Lemar. - Benrahou (20 ans) est prêté avec option d'achat par les Girondins de Bordeaux au Nîmes Olympique, jusqu'à la fin de saison. - Le PSG aurait renoué le contact avec Kalidou Koulibaly (28 ans) en vue d'un transfert l'été prochain.