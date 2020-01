Mercato - Les infos transferts du vendredi 17 janvier

Retrouvez dans ce live, réactualisé tout au long de la journée, un condensé de l'actualité des transferts en France et à l'étranger.

Rafraichir

Young à l'Inter, Solskjaer confirme En conférence de presse ce vendredi, Ole Gunnar Solskjaer a confirmé le départ imminent d'Ashley Young (34 ans) à l'Inter Milan.

Un nouveau pro à Sochaux (officiel) 🦁🖊️ Natanael Ntolla Thio, ailier gaucher de 20 ans, a signé son premier contrat professionnel en faveur du FCSM, son club formateur. #PremierContratPro #MadeinSeloncourt ⤵️https://t.co/VGkoRGCZWs — FC Sochaux-Montbéliard (@FCSM_officiel) January 17, 2020

Kurzawa a changé d'agents Entré dans sa dernière année de contrat au PSG et visé, notamment, par Arsenal, Layvin Kurzawa a changé d'agent. Le français (27 ans) est désormais représenté par la société Sports Invest UK, comme il l'a révélé via Twitter. Big news‼️Je suis super excité de rejoindre la famille de Sports Invest UK 🔥🔥🔥

Big news‼️i am very excited to join the Sports Invest UK family🔥🔥🔥 — layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) January 17, 2020

Lyon serait bien ok avec Villarreal pour Toko Ekambi L'Equipe confirme qu'un accord a été conclu entre l'OL et Villarreal pour Karl Toko Ekambi (27 ans). Comme indiqué plus tôt par Jean-Michel Aulas, il s'agirait d'un prêt assorti d'une option d'achat, dont le montant est estimé à 20 millions d'euros.

Amiens veut rapatrier Adama Diakhaby Passé par Rennes et Monaco, Adama Diakhaby (23 ans) pourrait bientôt faire son retour en Ligue 1. Amiens, à la lutte pour le maintien, aurait l'intention de se faire prêter le jeune attaquant d'Huddersfield, qui dispose d'un bon de sortie chez les pensionnaires de Championship (D2 anglaise) selon Sky Sports.

L'OL avance pour Toko Ekambi L'OL touche au but dans le dossier Karl Toko-Ekambi (27 ans). Un accord aurait été trouvé avec Villarreal pour accueillir l'avant-centre camerounais dès ce mois de janvier. Jean-Michel Aulas, sur Twitter, a confirmé que les négociations avaient avancé autour d'un prêt avec option d'achat, mais qu'il est "prématuré d'annoncer un accord". Lire la suite

Thiago Maia retourne au Brésil Peu utilisé par Christophe Galtier, Thiago Maia (22 ans) va quitter Lille pour rejoindre Flamengo, dans le cadre d'un prêt avec option d'achat (inférieure à 9 millions d'euros), indique L'Equipe ce vendredi.

Baluta Tudor prêté à La Haye (officiel) Le jeune milieu roumain de Brighton (20 ans) est prêté à La Haye, pensionnaire d'Eredivisie (D1 hollandaise). ✍️ @BalutaTudor99 has joined @ADODenHaag on loan until the end of the season. 🇷🇴#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion ⚽️ (@OfficialBHAFC) January 17, 2020

Ashley Young attendu à Milan Ce devrait être l'un des transferts du jour : Ashley Young est attendu ce vendredi à Milan pour passer sa visite médicale avec l'Inter. Le club lombard a trouvé un accord avec Manchester United, où l'international anglais (34 ans) arrive en fin de contrat, pour près de 1,5 million d'euros.

Arsenal sait à quoi s'en tenir pour Kurzawa Intéressé par Layvin Kurzawa, qui arrive en fin de contrat au PSG, Arsenal sait ce qu'il faudra payer au PSG pour recruter le défenseur français (27 ans) dès cet hiver : entre 5 et 7 millions d'euros, selon L'Equipe.

Gameiro a un bon de sortie En Espagne, la Cadena COPE révèle que Valence a offert un bon de sortie à Kevin Gameiro (32 ans), toujours considéré par l'OL comme une recrue potentielle cet hiver...

Vous l'avez peut-être manqué hier... Comme d'habitude, on commence par récapituler les principales informations de jeudi : - Majeed Waris a officiellement rejoint Strasbourg en provenance de Porto, dans le cadre d'un prêt de six mois assorti d'une option d'achat obligatoire (2M€). - Jean Lucas a repoussé l'idée d'un départ, seulement six mois après son arrivée à Lyon. - Dani Olmo, annoncé proche du Milan AC, serait également dans le viseur de l'AS Monaco selon la presse croate. Lire la suite