Mercato - Les infos transferts du vendredi 29 janvier

Liverpool suit Mbappé de près Selon les informations de Canal +, Liverpool a déjà commencé à discuter avec le clan de Kylian Mbappé pour le convaincre de signer chez les Reds. "Jürgen Klopp fait un vrai pressing auprès de l'entourage de Kylian Mbappé pour le faire venir à Liverpool (...) Fabinho qui l'a connu à Monaco lui a dit qu'avec Klopp c'est formidable, qu'il a franchi un palier et en plus on lui vend le projet : tête de gondole. "tu seras la star la star de l'effectif, on va reconstruire et faire évoluer l'équipe autour de toi quitte à se séparer d'un des trois de devant, par exemple : Mohamed Salah" a affirmé Geoffroy Garetier dans le Late Football Club. Lire la suite