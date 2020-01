Mercato - Les infos transferts du vendredi 31 janvier

Le vrai faux-transfert de Cedric Bakambu à Barcelone Hier, Cedric Bakambu est passé par toutes les émotions. L'ancien attaquant de Villarreal, âgé de 28 ans, a été contacté par le Barça pour venir renforcer les rangs catalans. Actuellement en Corée avec son club du Beijing Guoan, le Congolais a pris un avion pour Hong-Kong pour prendre un second avion pour Barcelone. Toutefois, à son arrivée à Hong-Kong, ses agents l'ont contacté pour lui annoncer que le Barça avait finalement fait... Machine arrière. C'est Eric Abidal qui a du contacter les représentants du joueur. Bakambu a préféré en rire sur Twitter. Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please 😅😂



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything 🙏🏾



See you an other time @AntoGriezmann 😜 https://t.co/eeOzZMU7V2 — Cédric Bakambu (@Bakambu17) January 30, 2020