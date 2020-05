Mercato - Les intérêts de l'ASM et de l'OM pour Olivier Pickeu se confirment

Licencié le 10 avril dernier par Angers pour "fautes graves", Olivier Pickeu aurait plusieurs options pour rebondir. Comme révélé hier, il figurerait bel et bien dans la short-list de Jacques-Henri Eyraud au poste de Head of Football, à l'Olympique de Marseille. Une fonction que le président marseillais considère comme encore plus importante que celle d'un directeur sportif. Cette piste pour remplacer Andoni Zubizarreta (parti le 14 mai dernier) est confirmée par le Courrier de l'Ouest, qui affirme que des discussions auraient été entamées ces derniers jours. De plus, les échanges seraient facilités par la bonne relation qu'entretiennent Pickeu et Basile Boli.

Concernant l'intérêt de l'ASM évoqué le moi dernier, L'Equipe précise que le nom de Pickeu "revient toujours avec insistance" du côté du Rocher. Il ferait bien partie des candidats potentiels pour remplacer Michael Emenaldo (licencié en août). En attendant, de son côté, Monaco dément toute possibilité de le voir débarquer sur le Rocher au poste de directeur sportif.