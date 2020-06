Mercato - Les négociations avancent pour le transfert de Lautaro Martinez

Le feuilleton Lautaro Martinez s'apprête-t-il à connaître son dénouement ? Après des mois de négociations et rumeurs en tout genre, l'attaquant argentin se rapproche un peu plus d'une arrivée à Barcelone. Selon La Gazzetta dello Sport, qui est reprise par Sport, le buteur de 22 ans a rencontré Antonio Conte cette semaine pour lui signifier officiellement et clairement son désir de rejoindre le FC Barcelone cet été. Cette démarche est intervenue dans le but de permettre aux deux clubs d'accélérer leurs négociations.

Le vestiaire de l'Inter Milan serait lui aussi au courant du choix de Lautaro Martinez qui reste déterminé à donner le maximum pour permettre à son club de réaliser une belle fin de saison. En ce qui concerne la transaction, elle devrait correspondre aux dernières informations parues dans la presse, soit un montant de 60 millions d'euros auquel devrait s'ajouter Junior Firpo (23 ans). Dans son édition du jour, Sport indique que le latéral gauche a donné son accord pour négocier avec l'Inter dans le cadre de cette opération.