Mercato - Les révélations de l'ancien agent de Neymar

Alors que Barcelone rêve de récupérer Neymar, trois ans après son départ à Paris, la crise du coronavirus continue de poser des problèmes au président Josep Maria Bartomeu. En grande difficulté dans ses finances, le club catalan s'est déjà positionné sur Lautaro Martinez, Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio, et ne pourra ainsi pas investir plus d'argent cet été. Une information confirmée par Wagner Ribeiro, l'ancien agent de la superstar brésilienne.

Interrogé par Fox Sports, l'homme toujours proche de son ex-client pense que son avenir se tracera en France pour la saison prochaine. "Je pense que Neymar restera au PSG car le marché est différent. Le monde économique du football va changer après cette pause." Ribeiro s'est par ailleurs confié sur l'intérêt du Real Madrid pour l'ancien de Santos. "Je suis allé à Madrid plusieurs fois parce que l'objectif de Florentino Pérez était de recruter Neymar", indique l'intéressé. "L'année dernière, en mai, j'étais avec lui dans son bureau. Il m'a dit qu'il rêvait de signer Neymar." L'agent a par la suite affirmé que les Merengue avaient laissé passer leur chance l'année dernière. En attendant, c'est vraisemblablement sous le maillot parisien qu'évoluera Neymar entre 2020 et 2021.