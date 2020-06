Mercato - Les vingt joueurs les plus chers du monde

Le centre international d'étude du sport a dévoilé les valeurs marchandes des joueurs les plus chers du monde. Kylian Mbappé est toujours largement en tête.

La crise du covid-19 a beau avoir des incidences sur les valeurs de transfert des joueurs, certains gardent encore une cote très élevée. C'est le cas de Kylian Mbappé, qui n'a pourtant plus joué depuis trois mois maintenant, mais dont la valeur est encore estimée à plus de 259 millions d'euros. D'après le CIES, le champion du monde français reste le joueur le plus cher de la planète, devant Raheem Sterling et Jadon Sancho. Deux autres anglais complètent le top 5 ; Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford.

Le deuxième français à apparaître dans ce classement est Antoine Griezmann (29 ans), qui figure en 8e position avec une valeur estimée à 136,4 M€. Son coéquipier Lionel Messi (32 ans), 22e, est le dernier joueur à franchir la barre des 100 M€ de valeur marchande. Neymar (28 ans), lui, a vu sa cote chuter à 82,7 M€ et ne pointe qu'en 37e position, derrière un autre Parisien, son compatriote Marquinhos (32e, 89,2 M€).

Si certains ont reculé, d'autres ont fait un bond, comme les jeunes Erling Haaland (19 ans) et Alphonso Davies (19 ans). Révélation de la saison à Salzburg, puis à Dortmund, l'attaquant norvégien apparaît à la 15e place, avec une valeur estimée à 107,3 M€. Le latéral gauche du Bayern Munich est lui entré dans le top 10 (9e), avec une cote boostée à 133,5 M€ !

LES 20 JOUEURS LES PLUS CHERS DU MONDE (selon le CIES)