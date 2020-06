Mercato - Les Wolves fixent un prix astronomique pour Raúl Jiménez

Comme la saison passée, les performances de Wolverhampton ne passent pas inaperçues en Europe. Toujours en lice en Europa League, le club est une nouvelle fois en passe de se frotter à la compétition européenne l’an prochain. Compétition qui pourrait même être la Champion’s League, puisque les Wolves sont aujourd’hui 6e de Premier League, en embuscade derrière Man United et Chelsea. Porté par des loups transcendants depuis 2 saisons maintenant, le club pourrait néanmoins se faire piller ses joyaux cet été, parmi lesquels Diogo Jota, Adama Traoré ou Raúl Jiménez.

Ce dernier est certainement le loup le plus convoité de Wolverhampton. Les griffes acérées, les crocs sortis, le Mexicain a claqué 15 buts en 31 matches de Premier League cette saison, 6 en Europa League. Á 29 ans, Raúl Jiménez est dans la forme de sa vie et ne cesse de le prouver outre-Manche. De quoi alerter les grandes écuries européennes, parmi lesquelles Man United et la Juve. Dans ce contexte, le Daily Star indique aujourd’hui que les dirigeants des Wolves ont fixé le prix de leur buteur. Ce sont 100 M d’euros qui devront être déposés sur la table, pour quiconque voudrait s’attacher les services du Mexicain. Il ne reste donc plus qu’à savoir qui aura l’audace de débourser une telle somme pour un joueur qui, malgré ses performances, dépassera la trentaine dans quelques mois.